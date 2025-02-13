В Иране увеличено газоснабжение тепловых электростанций

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.-10 февраля 2025 г.) газоснабжение тепловых электростанций Ирана выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-11 февраля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Министерство внесло ясность в информацию о перебоях в электроснабжении из-за нехватки газа на ТЭС, заявив, что газоснабжение ТЭС страны не имеет каких-либо недочетов.

В зимний период в Иране наблюдается рост потребления газа в жилых и небольших торговых объектах. Так, 16 декабря 2024 года потребление газа в этих секторах составило 671 миллион кубометров, а 10 февраля 2025 года оно увеличилось до 681 миллиона кубометров.

В министерстве отметили, что более 90% газовых резервов Ирана расположены в южных регионах, однако на север страны приходится более 70% потребления газа в многоквартирных домах и малом бизнесе. Это может привести к небольшому снижению объема газа, поступающего на ТЭС в пиковые периоды, из-за транспортировки с юга на север.

Министерство подчеркнуло, что правильное управление расходом топлива на ТЭС, особенно на юге страны, позволит обеспечить стабильное электроснабжение. Также, если электричество, произведенное на южных ТЭС, будет эффективно передаваться в сеть, проблемы с обеспечением страны энергией будут устранены.

Отметим, что в зимний период потребление газа в Иране достигает максимума (в некоторых случаях до 850 миллионов кубометров в сутки).

По данным Национальной нефтяной компании Ирана, добыча газа в Иране составляет 1,1 миллиард кубометров в день, а общие запасы углеводородов страны составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может использовать около 30%, а 70% остается неиспользованным под землей.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет около 95 тысяч мегаватт, и в настоящее время ведутся работы по повышению потенциала производства электроэнергии до 100 тысяч мегаватт.

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