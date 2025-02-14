В Иране будут введены в эксплуатацию объекты в рамках проектов по сбору факельного газа

БАКУ /Trend/ - Нефтехимические компании Ирана стремятся активно участвовать в добыче и переработке нефти и газа страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Хасан Аббасзаде.

Аббасзаде отметил, что данные компании участвуют в разработке газовых месторождений с целью обеспечения стабильной поставки сырья.

"Нефтехимические компании страны участвуют в проектах по сбору факельного газа в районе Асалуя провинции Бушер. В ближайшие месяцы будут введены в эксплуатацию объекты в рамках нескольких проектов, связанных со сбором факельного газа”, - сказал он.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.