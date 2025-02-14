Добыча сырой нефти и газа в Иране увеличилась

БАКУ /Trend/ - За последние 175 дней ежедневная добыча сырой нефти в Иране увеличилась на 75 тысяч баррелей в день.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на национальную нефтяную компанию Ирана.

Иранская национальная нефтяная компания отмечает, что за указанный период добыча газа в Иране выросла до 1,1 миллиарда кубометров в день. Это считается рекордом по добыче газа в Иране.

За указанный период добыча газа на газовом месторождении Южный Парс (Северный купол в Катаре), совместном газовом месторождении Ирана с Катаром, выросла до 714 миллионов кубометров в день.

В ближайшее время будут подписаны контракты на сумму 17 миллиардов долларов, направленные на повышение давления на газовом месторождении Южный Парс и устранение дефицита газа в стране.

В указанное время была введена в эксплуатацию 2-я секция опреснительного завода "Ахваз", на которой может быть опреснено 110 тысяч баррелей сырой нефти.

По данным компании, в указанный период в стране официально начата разработка 3 нефтяных месторождений (Сумар, Саман и Делаверан). На этих трех месторождениях планируется увеличить добычу на 10 тысяч баррелей в день. Таким образом, будет оказана помощь в обеспечении сырьем (легкая сырая нефть) Керманшахской НПЗ.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа из Арвана - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования. Иран может использовать около 30 процентов, а 70 процентов остается неиспользованным под землей.

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