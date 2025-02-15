Увеличился объем экспорта продукции через таможни иранской провинции Керманшах

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -19 января 2025) объем экспорта ненефтяной продукции через таможни провинции Керманшах, расположенной на Западе Ирана, вырос на 17 процентов в стоимостном выражении и на 10 процентов в весовом соотношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 -20 января 2024).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ контролер таможен иранской провинции Керманшах Али Аскар Аббасзаде.

По его словам, за 10 месяцев через таможни провинции Керманшах было экспортировано 6,51 миллиона тонн продукции на сумму 2,85 миллиарда долларов.

Аббасзаде отметил, что за 10 месяцев через таможню Парвизхан провинции Керманшах было экспортировано 2,4 миллиона тонн продукции на сумму около 810 миллионов долларов, через таможню Хосреви - 1,6 миллиона тонн на сумму 778 миллионов долларов, через таможню Сумар - 1,55 миллиона тонн на сумму 729 миллионов долларов.

Таможенник отметил, что за 10 месяцев таможней Шейх-селе провинции было экспортировано 558 тонн продукции на сумму 461 миллион долларов, а таможней Шушеми - 333 тонны на сумму 38 миллионов долларов.

Аббасзаде подчеркнул, что через таможню провинции в основном экспортируются фурнитура, керамика, фрукты и овощи, строительные материалы, молоко и молочные продукты, резиновые изделия и одноразовая посуда.

Добавим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года объем экспорта ненефтяных продуктов из Ирана составил 127 миллионов тонн на сумму около 47,8 миллиарда долларов. За 9 месяцев объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана увеличился на 18 процентов в стоимостном выражении и на 12 процентов в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.