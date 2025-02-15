Зафиксирован рекорд по экспорту сырой нефти Ирана – министр

БАКУ /Trend/ - В 10-м месяце текущего иранского года (21 декабря 2024 г. - 19 января 2025 г.) экспорт сырой нефти из Ирана установил рекорд месячного экспорта за последнее десятилетие.

Об этом 5 февраля заявил журналистам министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад после заседания Кабинета министров в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, Иран в условиях санкций предпринимает шаги по увеличению экспорта сырой нефти.

Иранский министр не сказал, в каких размерах и в какие страны Иран экспортировал сырую нефть за 10 месяцев.

По словам Пакнежада, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран, министерство нефти Ирана предусмотрело ряд шагов по экспорту сырой нефти.

"В случае продолжения санкций будут приняты решения в соответствии с текущей ситуацией, чтобы Иран мог достичь своих целей. В случае отмены санкций новая стратегия все равно будет разработана в соответствии с условиями. В любом случае, министерство нефти готово к любым условиям", - отметил он.

Иранский министр заявил, что в ближайшие дни будет подписан один из крупнейших контрактов в истории иранской нефти.

Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Президент США отметил, что есть надежда, что максимальное давление будет применяться не слишком часто. Он также отметил, что готов к обсуждению с президентом Ирана.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования. Иран может использовать около 30%, а 70% остается неиспользованным под землей.

Добавим, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!