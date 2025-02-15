Тегеранская нефтеперерабатывающая компания планирует увеличить объем инвестиций

БАКУ /Trend/ - Тегеранская нефтеперерабатывающая компания Ирана планирует увеличить объем инвестиций до 540 триллионов риалов (около 949 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ исполнительный директор Тегеранской нефтеперерабатывающей компании Аббас Мохсени.

По его словам, в связи с этим компания обратилась в Иранскую организацию по ценным бумагам и биржам и ждет выдачи лицензии.

Мохсени отметил, что в настоящее время инвестиции компании составляют 390 триллионов риалов (около 685 миллионов долларов).

По словам представителя компании, Тегеранская нефтеперерабатывающая компания инвестирует в различные проекты. Компания приобрела 52% акций Шазандской нефтехимической компании и продолжает совершенствовать свою работу в рамках деятельности завода и проектов этой компании. В Шазандской нефтехимической компании реализуются планы по строительству электростанции на возобновляемых источниках энергии, способной производить 500 мегаватт, сбору грунтовых вод, сбору факельных газов и т.д.

Добавим, что Тегеранская нефтеперерабатывающая компания была основана в 1967 году. Эта компания имеет потенциал ежедневной переработки 250 тысяч баррелей сырой нефти. В настоящее время, помимо бензина, компания ежедневно производит керосин, дизельное топливо, растворители и другие продукты. Текущий капитал компании составляет 275 триллионов риалов (около 6,55 миллиарда долларов). Банк Saderat, Иранская инвестиционная компания и Тегеранская инвестиционная компания являются основными акционерами Тегеранской нефтеперерабатывающей компании.