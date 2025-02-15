Увеличился объем газа, транспортируемого в различные провинции Ирана

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.) по настоящее время (27 января 2025 г.) объем газа, транспортируемого в различные провинции Ирана, увеличился на 2 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Иранской газотранспортной компании Пейман Хазраи.

По его словам, за указанный период в различные провинции Ирана было транспортировано в общей сложности более 228 миллиардов кубометров газа.

Хазраи добавил, что в текущем году наибольшее количество транспортировок газа было зафиксировано 13 января. Так, в тот день было транспортировано 876 миллионов кубометров газа.

По словам представителя компании, Иранская газотранспортная компания в настоящее время имеет 10 операционных зон в стране. Вскоре будет введена в эксплуатацию новая операционная зона в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан.

Отметим, что основной задачей Иранской газотранспортной компании является транспортировка в стране природного газа, этана, сжиженного газа, газового конденсата или осуществление свопа продукции. Эта компания имеет 9 терминалов экспорта и импорта газа и может транспортировать более 280 млрд кубометров газа в год.

Иран считается 2-й страной в мире по запасам газа с запасами около 34 трлн кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения.

Добавим, что ежедневная добыча газа в Иране составляет в среднем 1 млрд кубометров. Зимой потребление газа в Иране увеличивается примерно до 800 миллионов кубометров в день.