Названы средства, потраченные в рамках промышленных проектов в Иране

БАКУ /Trend/ - В рамках 211 проектов в 24 провинциях Ирана было потрачено в общей сложности 353 триллиона риалов (около 612 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом 3 февраля заявил на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана и председатель организации малых предприятий и промышленных парков Реза Ансари.

По его словам, в рамках проектов будут введены в эксплуатацию промышленные предприятия и обеспечены работой 11 658 человек. Промышленные предприятия будут введены в эксплуатацию в ближайшие дни.

Ансари отметил, что с начала текущего иранского года (20 марта 2024 года) по настоящее время (3 февраля 2025 года) в стране восстановлена деятельность 925 промышленных предприятий, в результате чего занято 16 тысяч человек.

Замминистра добавил, что за указанный период в стране было введено в эксплуатацию 1 474 тысячи промышленных предприятий и обеспечено работой 22 тысячи человек.

Ансари отметил, что в настоящее время в стране действуют 873 промышленных парка. В стране действует 71 негосударственный промышленный парк. В этих промпарках работают 9 323 промышленных предприятия и работают 214 тысяч человек.

Отметим, что в Иране в промышленных парках насчитывается более 55 тысяч промышленных предприятий, а на промышленных предприятиях трудится более 1 миллиона человек.

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