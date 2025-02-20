Производство катодной меди в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) производство катодной меди Национальной компанией медной промышленности Ирана выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную компанию медной промышленности Ирана.

Согласно информации, за 10 месяцев производство катодной меди компанией составило около 243 тысяч тонн.

За аналогичный период прошлого года компания произвела около 238 тысяч тонн катодной меди.

В отчете говорится, что Национальная компания медной промышленности Ирана стремится нарастить производство до 1 миллиона тонн катодной меди в год.

Отметим, что за 10 месяцев Национальная компания медной промышленности добыла 252 миллиона тонн полезных ископаемых. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев компания произвела более 50 миллионов тонн сернистого камня, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что согласно данным Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 млрд тонн. Сарчешме и Сунгун считаются основными медными месторождениями Ирана.