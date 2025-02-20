Иран начнет разработку ряда новых газовых месторождений

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Ирана скоро приступит к развитию газового месторождения "Северный Парс".

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ председатель Иранской организации энергетической особой экономической зоны "Парс" Сахават Асади.

По его словам, национальная нефтяная компания также нацелена на разработку газовых месторождений "Гюльшан", "Фирдовс" и "Фарзад".

Отметим, что газовое месторождение "Северный Парс" расположено в 120 км к юго-востоку от провинции Бушер. Отмечается, что запасы месторождения составляют около 1,67 трлн кубометров, из которых можно добыть 1,34 трлн кубометров.

Асади отметил, что в настоящее время в особой экономической энергетической зоне "Парс" строятся 27 нефтехимических предприятий с инвестициями в размере 34 миллиардов долларов. В результате ввода этих предприятий в эксплуатацию нефтехимическое производство страны увеличится вдвое.

По его словам, за прошлый иранский год (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.) из особой энергетической экономической зоны "Парс" было экспортировано продукции на сумму 12,3 млрд долларов.

"Здесь ежедневно производится 700 тысяч баррелей газового конденсата. Из них 450 тысяч баррелей ежедневно направляются в Иранскую нефтяную компанию "Звезда Персидского залива", на которую приходится около 40-45% производства бензина в стране", - сказал он.

Отметим, что ежедневная добыча газа в Иране составляет 1,1 миллиарда кубометров.

Добавим, что согласно статистике таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 127 млн тонн на сумму около 47,8 млрд долларов. За 10 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции вырос на 18% в стоимостном выражении и на 12% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.