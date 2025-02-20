Увеличится производство бензина иранской компании "Звезда Персидского залива"

БАКУ /Trend/ - В центре внимания иранской нефтяной компании "Звезда Персидского залива" - ежедневное увеличение производства бензина на 7 процентов.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ заместитель генерального директора Национальной компании Ирана по переработке и дистрибуции нефтепродуктов (NIORDC) Мухаммед Али Дадвер.

По его словам, в настоящее время производство бензина в иранской нефтяной компании "Звезда Персидского залива" составляет 42 миллиона литров в день.

Он отметил, что в апреле этого года производство бензина компанией вырастет до 45 миллионов литров в день.

Представитель компании отметил, что в Иране нефтяная компания "Звезда Персидского залива" считается одним из величайших достижений после победы Исламской революции (1979).

"В первые годы существования этой компании запасные части завода компании поставлялись иностранными компаниями. В настоящее время все оборудование компании обеспечивается за счет отечественного производства.

В августе прошлого года производство бензина в Иране составляло 97 миллионов литров в день. В настоящее время эта цифра выросла до 110 миллионов литров в день",- добавил он.

Отметим, что на 10 нефтеперерабатывающих заводах Ирана ежедневно перерабатывается 2 миллиона 286 тысяч баррелей сырой нефти и газового конденсата.

Иранская нефтяная компания "Звезда Персидского залива" имеет 3 завода. Эта компания может перерабатывать 450 тысяч баррелей сырой нефти в день (150 тысяч баррелей на каждом заводе). Компания производит много продукции, в том числе ежедневно 42 миллиона литров бензина, 16 миллионов литров дизельного топлива, 2 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа.

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