Запчасти для 9-го перерабатывающего завода иранской South Pars обеспечиваются за счет местного производства

БАКУ /Trend/ - Запчасти для 9-го перерабатывающего завода иранской газовой компании South Pars полностью обеспечиваются за счет местного производства

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ Ахмед Арьенмехр, начальник Центрального цеха 9-го нефтеперерабатывающего завода иранской газовой компании South Pars.

По его словам, в настоящее время 70 процентов запасных частей 9-го перерабатывающего завода производит Центральный цех, остальные 30 - отечественные производители.

Что касается того, что 30% необходимых запасных частей для Центрального цеха 9-го перерабатывающего завода не производятся самим предприятием, то для этого необходимы значительные возможности и условия.

Представитель компании отметил, что в последние дни на центральном цехе 9-го перерабатывающего завода было произведено редукторное устройство для снижения скорости помп TEG, которое будет установлено в ближайшие недели.

Отметим, что за 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-19 января 2025 г.) на 9-м нефтеперерабатывающем заводе иранской газовой компании South Pars было переработано 21 миллиард кубометров газа.

Отметим, что в газовой компании South Pars перерабатывается богатый газ, добываемый с газового месторождения South Pars. Компания ежедневно добывает 650 миллионов кубометров богатого газа с газового месторождения South Pars. 580 миллионов кубометров газа перерабатывается и передается в газовую сеть страны. Также компания ежедневно производит 780 тысяч баррелей газового конденсата, 15 тысяч тонн этана, 15 тысяч тонн пропана, 10 тысяч тонн бутана, 2,5 тысячи тонн серы.

Добавим, что газовое месторождение South Pars (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.