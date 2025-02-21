Банковское кредитование в торговом секторе Ирана увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. - 19 января 2025 г.) кредит, предоставленный иранскими банками в торговом секторе, вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. - 20 января 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 10 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали в коммерческом секторе кредитов на сумму около 4,57 квадриллиона риалов (около 8,04 миллиарда долларов). Однако эта цифра составила около 3,05 квадриллиона риалов (около 5,37 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев в качестве оборотного капитала в торговом секторе было выдано кредитов на сумму около 3,96 квадриллиона риалов (около 6,96 миллиарда долларов).

За указанный период было выдано кредитов на сумму 340 триллионов риалов (около 598 миллионов долларов) в связи с созданием предприятий и других возможностей в коммерческом секторе и 246 триллионов риалов (около 434 миллионов долларов) в связи с развитием предприятий.

Статистика показывает, что в коммерческом секторе кредит на покупку личных продуктов составил 8,87 триллиона риалов (около 15,6 миллиона долларов), а в сфере самозанятости - 8,7 триллиона риалов (около 15,3 млн долларов).

За указанный период иранские банки предоставили кредиты на сумму 5,13 триллиона риалов (около 9,02 миллиона долларов) на ремонт в коммерческом секторе и 704 миллиарда риалов (около 1,23 миллиона долларов) на покупку жилья.

Отметим, что за 10 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 42,9 квадриллиона риалов (около 74,9 миллиарда долларов). За 10 месяцев кредит, выданный иранскими банками, вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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