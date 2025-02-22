Назван импорт Ираном продукции из Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024-19 января 2025) импорт Ираном продукции из Казахстана составил 135 тыс. тонн на сумму 47,4 млн долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 10 месяцев импорт Ираном продукции из Казахстана снизился на 15,7% в стоимостном выражении и увеличился на 9,1% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-20 января 2024 г.).

В статистике отмечается, что за 10 месяцев прошлого иранского года Иран импортировал из Казахстана 124 тысячи тонн продукции на сумму 56,3 миллиона долларов.

Иран импортировал из Казахстана в основном сельскохозяйственную продукцию, различное оборудование.

За 10 месяцев товарооборот Ирана с Казахстаном составил 526 тыс. тонн на сумму около 275 млн долларов.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, импорт Ираном ненефтяной продукции составил около 30,8 млн тонн на сумму 56 млрд долларов. За 10 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов вырос на 3% в стоимостном выражении и снизился на 3% в весовом по сравнению с прошлым годом.