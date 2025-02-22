БАКУ /Trend/ - В первой половине следующего иранского года ( с 21 марта по 22 сентября 2025 г.) иранская нефтегазодобывающая компания Масчид-Сулейман планирует увеличить добычу сырой нефти.

Как сообщает Trend, в связи с этим 18 февраля в Национальной компании южных нефтяных зон Ирана было проведено мероприятие, котором приняли участие исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Ирана Ибрагим Пирамун и другие официальные лица.

Были рассмотрены необходимые решения для устранения препятствий по добыче сырой нефти, сохранения добычи и решения проблем.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Иранской нефтегазодобывающей компании Масчид-Сулейман Алирза Хейхавенд отметил, что за 6 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 сентября 2025 года) добыча нефтегазодобывающей компании выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года (с 21 марта по 22 сентября 2023 года).

Хейхавенд добавил, что специалисты серьезно поработали над увеличением добычи компании, и план по увеличению добычи продолжается.

Отметим, что иранская нефтегазодобывающая компания Масчид-Сулейман работает под эгидой Национальной компании южных нефтяных зон Ирана. В подчинении компании находятся 492 нефтяные скважины, 16 производственных объектов, 4 станции газового давления. Эта компания имеет 12 нефтяных месторождений и 23 нефтяных резервуара. Сообщается, что добыча компании превышает 140 тысяч баррелей в день.

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