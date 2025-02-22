Иран нацелен на развитие торгово-экономических отношений с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Иран предлагает Туркменистану развивать экономические и торговые связи и увеличивать торговый оборот.

Как сообщает Trend, об этом заявил 1-й вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ариф 17 февраля в Тегеране на встрече с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамыратом Гелдимырадовым.

По его словам, правительства двух стран хотят упростить торговлю и еще больше активизировать частный сектор.

Мохаммед Реза Ариф отметил, что Иран не видит никаких ограничений в развитии отношений между Тегераном и Ашхабадом и ждет скорейшего выполнения договоренностей, достигнутых во время визита делегации Туркменистана в Иран.

"У двух стран есть возможности для двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетической, транспортной, транзитной сферах, а также в направлении развития экономических связей прикаспийских стран", - отметил он.

На встрече заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов заявил, что Туркменистан серьезно относится к развитию сотрудничества с Ираном в различных сферах. Иран является долгосрочным партнером, что представляет приоритет для Туркменистана.

"Ожидается, что двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках Экономического форума прикаспийских стран послужит процветанию и развитию региона", - сказал он.

Отметим, что Экономический форум прикаспийских стран проходит 17-18 февраля в Тегеране.