Иранская компания сократила объем сжигаемого факельного газа

БАКУ /Trend/ - На заводе № 5 иранской нефтегазодобывающей компании "Марун" начат сбор 10 миллионов кубических футов (около 283 тысяч кубометров) факельного газа ежедневно.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Ирана Ибрагим Пирамун.

По его словам, вместе с тем нефтяная промышленность страны будет экономить 5 миллионов долларов в год.

Пирамун добавил, что данный завод компании имеет потенциал для ежедневного сбора 20 миллионов кубических футов (около 566 тысяч кубометров) факельного газа. На заводе работает 40 человек.

Представитель компании отметил, что в результате многолетних усилий объем факельного газа, сжигаемого на заводе № 5 нефтегазодобывающей компании "Марун", снизился до минимума.

Пирамун отметил, что компания "Hibrid Niru" инвестировала в указанное подразделение завода 6 миллионов долларов.

Отметим, что нефтегазодобывающая компания "Марун", действующая под эгидой Национальной компании южных нефтяных зон Ирана, эксплуатирует 404 нефтяные скважины. Добыча этой компании составляет 562 тыс. баррелей в сутки. Около 360 тыс. баррелей из них транспортируется в Исфаханскую нефтеперерабатывающую компанию, а остальное (202 тыс. баррелей) - на остров Харг.

Добавим также, что эта компания ежедневно добывает 570 млн кубических футов (около 16,1 млн кубометров) газа, 25 тыс. баррелей сжиженного газа, 7 тыс. баррелей газового конденсата, добываемого вместе с нефтью.