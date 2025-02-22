Названы данные по производству мяса в Иране

БАКУ /Trend/ - За 11-й месяц текущего иранского года (с 20 января по 18 февраля 2025 года) объем красного мяса, производимого в Иране, снизился на 1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 21 января по 19 февраля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Статистический центр Ирана.

Согласно статистике, за 11-й месяц в Иране было произведено 33 230 тонн красного мяса. При этом в аналогичном месяце прошлого года эта цифра составила 33 510 тонн.

В статистике говорится, что производство говядины и телятины за 11 месяцев составило 18 226 тонн. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство телятины и говядины сократилось на 18%. Производство говядины и телятины за аналогичный период прошлого года составило 18 598 тонн.

В указанном месяце производство баранины и ягнятины составило 11 587 тонн. Производство баранины и ягнятины снизилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В аналогичном месяце прошлого года производство баранины и ягнятины составило 11 881 тонну.

В статистике говорится, что производство козлятины составило 2 266 тонн. Производство выросло на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Производство козлятины в аналогичном месяце прошлого года составило 2 315 тонн.

Согласно статистике, производство другого красного мяса (буйволятина, верблюжатина) за 11-й месяц составило 730 тонн. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство другого красного мяса сократилось на 35,8%. В аналогичном месяце прошлого года оно составило 1 137 тонн.

Отметим, что согласно статистике министерства сельского хозяйства Ирана, в стране производится 1,2 млн тонн красного мяса в год.

Добавим, что в настоящее время 1 кг баранины в Иране стоит от 4,2 до 12,2 миллиона риалов (примерно от 7,3 до 21,2 доллара), а 1 кг говядины и телятины - от 3,7 до 5,9 миллиона риалов (примерно от 6,43 до 10,2 доллара).