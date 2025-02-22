Иран увеличил добычу на совместном с Катаром газовом месторождении

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.-17 февраля 2025 г.) ежедневная добыча газа на газовом месторождении "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре), совместном газовом месторождении Ирана с Катаром, увеличилась на 10 миллионов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранской нефтегазовой компании "Парс" Турадж Дехгани.

По его словам, за указанный период ежедневная добыча газа с иранского газового месторождения "Южный Парс" составила 716 миллионов кубометров.

Дехгани добавил, что Иран получает доход в размере 100 миллиардов долларов в год от газового месторождения "Южный Парс".

По словам представителя компании, в настоящее время более 70% потребностей страны в газе обеспечивается через это месторождение.

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.