Увеличилось количество рейсов, выполненных из аэропортов Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы из иранских аэропортов, увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, за 9 месяцев количество рейсов, организованных через иранские аэропорты, составило 261 946.

За аналогичный период прошлого года количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы через иранские аэропорты, составило 239 804.

Месяц Текущий иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) Процентное изменение 1-й месяц (20 марта – 19 апреля) 25 253 24 365 4 2-й месяц (20 апреля -20 мая) 26 759 24 231 10 3-й месяц (21 мая-20 июня) 27 219 24 937 9 4-й месяц (21 июня – 21 июля) 27 142 24 641 10 5-й месяц (22 июля-21 августа) 27 059 23 604 15 6 – й месяц (22 августа-21 сентября) 27 647 24 017 15 7-й месяц (22 сентября-21 октября) 24 152 22 912 5 8-й месяц (22 октября-20 ноября) 25 693 23 543 9 9-й месяц (21 ноября-20 декабря) 25 955 23 748 9 10-й месяц (21 декабря 2024 г.-19 января 2025 г.) 25 067 23 806 5 Всего 261 946 239 804 9

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.