Казахстан и Иран намерены увеличить взаимный товарооборот

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Иран намерены увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шакалиев в Тегеране на встрече с министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Cадиг.

По его словам, для увеличения торгового оборота необходимо увеличить активность обеих стран в этом направлении в 10 раз.

Шакалиев добавил, что главная цель — довести годовой товарооборот, предусмотренный президентами двух стран, до 3 миллиардов долларов.

Он отметил, что в реализации этой цели особое значение имеют транзит и грузоперевозки. В прошлом году (2024) железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя странами выросли на 45 процентов. Тем не менее есть большие возможности для увеличения грузоперевозок между двумя странами с использованием их потенциала.

На встрече министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг так же отметила важность увеличения грузоперевозок и транзита между двумя странами воздушным, автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и сказала, что в международном транспортном коридоре Север-Юг важно упростить грузоперевозки и расширить сотрудничество в области логистики.

Отметим, что за 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -19 января 2025) товарооборот между Ираном и Казахстаном составил 526 тысяч тонн на сумму около 275 миллионов долларов.