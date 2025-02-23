Объявлен объем произведенного газа на 12-м иранском нефтеперерабатывающем заводе Южный Парс

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.-13 февраля 2025 г.) на 12-м нефтеперерабатывающем заводе иранской газовой компании Южный Парс было добыто более 15 миллиардов кубометров газа.

По информации Trend, об этом заявил местным СМИ директор 12-го нефтеперерабатывающего завода иранской газовой компании Южный Парс Мехди Герами Ширази.

По его словам, за указанный период на 12-м перерабатывающем заводе также было произведено более 245 тысяч тонн этана, 422 тысяч тонн пропана и 300 тысяч тонн бутана, 16 тысяч тонн серы.

Герами Ширази отметил, что одним из главных достижений газовой компании Южный Парс является то, что 90 процентов необходимого оборудования и запасных частей производится внутри страны. Это также создает условия для устойчивого обеспечения газопереработки в стране.

Отметим, что 12-й нефтеперерабатывающий завод иранской газовой компании Южный Парс может ежедневно производить 75 миллионов баррелей газового конденсата, 400 тонн серы, ежегодно 1,5 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа и 1 миллион тонн этана.

В газовой компании Южный Парс перерабатывается насыщенный газ, добываемый с газового месторождения Южный Парс. Более 75 процентов потребляемого в стране газа поставляется этой компанией. Компания имеет 13 перерабатывающих заводов.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

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