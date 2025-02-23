Назван объем средств, потраченных на запуск промпредприятий в одной из иранской провинций

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -19 января 2025) на ввод в эксплуатацию промышленных предприятий в иранской провинции Западный Азербайджан было потрачено 77 триллионов риалов (около 137 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ глава Организации промышленности, рудников и торговли провинции Западный Азербайджан Эхсан Джави.

По его словам, это рост на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 -20 марта 2024).

Джави добавил, что с вводом в эксплуатацию промышленных предприятий трудоустроено 10,9 тыс. человек.

Он отметил, что в настоящее время в провинции Западный Азербайджан действуют 2 035 промышленных и производственных предприятий. В общей сложности на эти предприятия было потрачено 202 триллиона риалов (около 359 миллионов долларов). Всего на промышленных предприятиях работает 62,5 тыс. человек.

Отметим, что в Иране в промышленных парках работает более 55 тыс. промышленных предприятий, на которых трудится более 1 млн человек.