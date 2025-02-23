Назван объем средств, потраченных на сталелитейный завод в иранской провинции Илам

БАКУ /Trend/ - 12 триллиона риалов (около 21 миллиона долларов) было потрачено на сталелитейный завод компании Zagros Steel в районе Эйван провинции Илам на западе Ирана.

По информации Trend, в связи с запуском этого завода в компании было организовано мероприятие. В мероприятии приняли участие ряд официальных лиц Ирана.

Выступивший на мероприятии председатель Организации промышленности, рудников и торговли иранской провинции Илам Реза Мохаммед Рагими отметил, что суточный потенциал этого завода по производству стальных слитков составляет 500 тонн, а годовой - 150 тысяч тонн.

Мухаммед Рагими отметил, что завод построен на площади 1,4 гектара. Цель - обеспечение провинции и страны строительными материалами, увеличение экспорта стальной продукции и так далее.

По словам представителя организации, в настоящее время в провинции Илам ведутся работы в рамках 9 промышленных проектов стоимостью 145 триллионов риалов (около 255 миллионов долларов).

Отметим, что строительство завода началось в 2013 году. Из средств, потраченных на строительство этого завода, 526 миллионов составили индийские рупии, а 123 миллиарда - иранские риалы. О том, принимал ли участие в строительстве завода иностранный инвестор, дополнительной информации не предоставлено.

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