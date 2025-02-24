В Иране началось строительство новых энергоблоков на базе возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - Сегодня (5 февраля) по указанию президента Ирана Масуда Пезешкиана в Иране началось строительство 6,6 тысячи энергетических блоков на базе возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

В связи с этим сегодня в министерстве энергетики Ирана было организовано мероприятие.

На новые энергетические блоки на возобновляемых источниках энергии будут потрачены средства в размере 1,6 квадриллиона риалов (около 2,8 миллиарда долларов).

На мероприятии также были обеспечены водой 1 546 сел с населением более 1,3 миллиона человек и введена в эксплуатацию электростанция на возобновляемых источниках энергии, способная производить 323 мегаватт-часа электроэнергии. В связи с этим было потрачено в общей сложности 80 триллионов риалов (около 140 миллионов долларов).

На мероприятии также состоялась презентация 14 мегапроектов министерства энергетики с целью сокращения дефицита электроэнергии и правильного использования электроэнергии.

Добавим, что до этого потенциал Ирана по производству электроэнергии составлял 93 455 тысяч мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, розничных электростанций - 2 485 мегаватт, электростанций на ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, дизельных блоков - 408 мегаватт.

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