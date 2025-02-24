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Названо количество рейсов, выполненных из аэропортов Ирана

Экономика Материалы 24 февраля 2025 05:23 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы из иранских аэропортов, увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, за 9 месяцев количество рейсов, организованных через иранские аэропорты, составило 261 946.

За аналогичный период прошлого года количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы через иранские аэропорты, составило 239 804.

Месяц

Текущий иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.)

Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (20 марта – 19 апреля)

25 253

24 365

4

2-й месяц (20 апреля -20 мая)

26 759

24 231

10

3-й месяц (21 мая-20 июня)

27 219

24 937

9

4-й месяц (21 июня – 21 июля)

27 142

24 641

10

5-й месяц (22 июля-21 августа)

27 059

23 604

15

6 – й месяц (22 августа-21 сентября)

27 647

24 017

15

7-й месяц (22 сентября-21 октября)

24 152

22 912

5

8-й месяц (22 октября-20 ноября)

25 693

23 543

9

9-й месяц (21 ноября-20 декабря)

25 955

23 748

9

10-й месяц (21 декабря 2024 г.-19 января 2025 г.)

25 067

23 806

5

Всего

261 946

239 804

9

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

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