Объявлен объем производства на 5-м нефтеперерабатывающем заводе газовой компании Южный Парс

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 16 февраля 2025 г.) иранская газовая компания Южный Парс переработала более 16 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор 5-го нефтеперерабатывающего завода иранской газовой компании Южный Парс Камбиз Сефати.

По его словам, газ, перерабатываемый на 5-м нефтеперерабатывающем заводе, транспортирован в газовую сеть страны.

За указанный период на заводе было произведено 119 тысяч тонн этана, 430 тысяч тонн пропана и 240 тысяч тонн бутана.

Сефати также отметил, что на 5-м перерабатывающем заводе реализуются проекты, направленные на защиту окружающей среды и сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Отметим, что на 5-м нефтеперерабатывающем заводе газовой компании Южный Парс перерабатывается транспортируемый с 9-й и 10-й фаз газового месторождения Южный Парс газ и газовый конденсат. На этом заводе ежедневно перерабатывается 56 миллионов кубометров малосернистого газа, 80 тысяч баррелей газового конденсата, 2,6 тысячи тонн этана, 2,18 тысячи тонн пропана, 1,25 тысячи тонн бутана и 240 тонн серы.

Отметим, что в газовой компании Южный Парс перерабатывается насыщенный газ, добываемый с газового месторождения Южный Парс. Более 75% потребляемого в стране газа поставляется этой компанией. Компания имеет 13 перерабатывающих заводов.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.