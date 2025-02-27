Увеличился объем переработки газа иранской компанией South Pars

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) объем газа, перерабатываемого иранской газовой компанией South Pars, увеличился на 2 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ Хасан Асаади, представитель иранской газовой компании South Pars.

По его словам, за 11 месяцев в газовой компании South Pars переработано и передано в газовую сеть страны более 182 миллиардов кубометров газа.

Асаади отметил, что показатель роста эквивалентен трехдневному потреблению в стране в холодную погоду.

Представитель компании добавил, что в настоящее время на 13 нефтеперерабатывающих заводах компании ежедневно перерабатывается более 595 миллионов кубометров газа. Добывается более 710 тысяч баррелей газового конденсата.

Отметим, что в газовой компании South Pars перерабатывается газ, добываемый с месторождения South Pars. Компания ежедневно добывает 650 миллионов кубометров газа. 580 миллионов кубометров перерабатываются и передаются в газовую сеть страны. Также компания ежедневно производит 780 тысяч баррелей газового конденсата, 15 тысяч тонн этана, 15 тысяч тонн пропана, 10 тысяч тонн бутана, 2,5 тысячи тонн серы.

Добавим, что газовое месторождение South Pars ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.