Обнародован объем экспорта ненефтяных продуктов из иранской провинции Кум

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024-18 февраля 2025) экспорт ненефтяной продукции из провинции Кум, расположенной в центре Ирана, составил 183 тыс. тонн на сумму 177 млн долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор управления таможен провинции Кум Эсфандияр Дерикванди.

По его словам, в течение 11 месяцев из провинции Кум экспортировались ненефтяные продукты более чем в 30 стран.

Дерикванди отметил, что из провинции экспортировались химикаты, продукция в сфере здравоохранения, продукты питания и предметы домашнего обихода.

Представитель таможни отметил, что инвестиции, вложенные за последние годы в промышленный сектор провинции Кум, способствовали увеличению производства и экспорта.

Отметим, что в иранской провинции Кум действуют около 2 тысяч промышленных предприятий .На этих предприятиях работает более 57 тысяч человек.