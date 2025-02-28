Иран намерен развивать совместное с Ираком нефтяное месторождение

БАКУ /Trend/ - Иран серьезно относится к развитию совместного с Ираком нефтяного месторождения Азер (Бадра в Ираке) за счет местных возможностей.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ официальный представитель Иранской компании нефтяной инженерии и девелопмента Кейван Ярахмади.

По его словам, в 2005 году были получены точные данные о нефтяных резервуарах на этом месторождении. В соответствии с первоначальной программой также были определены инвестор и компания-подрядчик. Однако иностранная компания, подписавшая соглашение, отказалась продолжать сотрудничество в связи с введением санкций против Ирана. С инвестициями в размере 1,5 миллиарда евро в рамках соглашения, подписанного в 2012 году между инвестиционной компанией Ahdaf и иранской строительной компанией нефтяной промышленности (OIEC), это месторождение было разработано на первом этапе и начата добыча. В условиях санкций, введенных против Ирана, развитие данного нефтяного месторождения считается одним из успешных проектов страны.

Ярахмади отметил, что более 75% работ по разработке этого месторождения было выполнено иранскими компаниями. Однако данное нефтяное месторождение имеет сложную геологическую структуру.

По его словам, в 2022 году начались технические обсуждения по разработке месторождения на втором этапе. Хотя контракт на разработку месторождения был подписан в 2023 году, шаги в рамках реализации контракта пока не предпринимались. Однако консорциум из международных компаний с иракской стороны продолжает свою деятельность без каких-либо ограничений.

Отметим, что данное нефтяное месторождение находится на территории района Меран провинции Илам в Иране. Сообщается, что на этом месторождении имеется 2,5 миллиарда баррелей сырой нефти и возможно добыть 400 миллионов баррелей.

Ожидается, что работы по разработке месторождения на втором этапе начнутся в текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года). Сообщается, что на разработку месторождения будет потрачен 1 миллиард долларов.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.