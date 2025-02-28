Национальная компания южных нефтяных зон Ирана намерена увеличить добычу

БАКУ /Trend/ - Национальная компания южных нефтяных зон Ирана может повысить текущий коэффициент добычи с 20% до 29% за счет давления газа.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Ирана Ибрагим Пирамун на 3-й конференции Petrotek в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, запасы сырой нефти в резервуарах, находящихся в ведении Национальной компании южных нефтяных зон, составляют около 400 миллиардов баррелей.

Пирамун отметил, что для увеличения добычи сырой нефти на 6% в соответствии с программой, регулируемой Национальной нефтяной компанией Ирана, необходимо ежедневно закачивать в резервуары 3,5 миллиарда кубических футов (около 99 миллионов кубометров) газа.

Официальный представитель компании сказал, что около 75% добычи сырой нефти в стране приходится на Национальную компанию южных нефтяных зон.

Согласно отчету ОПЕК, в январе (2025) добыча сырой нефти в Иране составила 3,28 миллиона баррелей в день. А это на 14% меньше, чем в декабре.

Отметим, что в настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.