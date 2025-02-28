Иран нацелен на разведку нефтяных месторождений в приграничных районах

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Ирана уделяет особое внимание открытию нефтяных месторождений в приграничных районах.

Об этом заявил директор Управления Иранской национальной нефтяной компании Мохеддин Джафари на 3-й конференции Petrotek в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, Национальная нефтяная компания стремится повысить скорость реализации операций по нефтегазоразведке, используя потенциал искусственного интеллекта.

Джафари добавил, что в Иране в настоящее время шансы на открытие крупных нефтяных или газовых месторождений, таких как Азадеган, очень низки, и этот показатель оценивается в 7%.

"Горнодобывающий сектор страны остро нуждается в современных технологиях", - сказал он.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3 газовых месторождения.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.