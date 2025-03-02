Назван объем экспорта газового конденсата иранской компанией "Фаджр Джам"

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-18 февраля 2025 г.) иранской газоперерабатывающей компанией "Фаджр Джам" было экспортировано 2,34 млн баррелей газового конденсата.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор экспортного терминала компании Джамшид Хаджазаде.

Хаджазаде отметил, что газоперерабатывающая компания "Фаджр Джам" ежедневно производит 60 тысяч баррелей газового конденсата. Добываемый газовый конденсат перекачивается по 10-дюймовому трубопроводу длиной 57 км в резервуары порта Сираф вместимостью 1 миллион баррелей, через который он экспортируется.

"Газоперерабатывающая компания "Фаджр Джам" потратила 300 миллиардов риалов (около 519 тысяч долларов) на развитие терминала в порту Сираф", - отметил он.

Отметим, что терминал газоперерабатывающей компании "Фаджр Джам" расположен на юге Ирана в районе Канган провинции Бушер.