БАКУ /Trend/ - Иранская нефтегазовая компания Арвандан предпринимает шаги по увеличению добычи нефти.

Об этом заявил исполнительный директор Иранской нефтегазовой компании Арвандан Абдулла Озари Ахвази на 3-й конференции Petrotek в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, на нефтяном месторождении Дарховин компании построен центр давления газа. 250-270 миллионов кубических футов (около 7,08-7,64 миллиона кубометров) газа ежедневно закачивается в это нефтяное месторождение. Коэффициент извлечения из этого месторождения составляет около 26%. Однако на нефтяном месторождении Азадеган коэффициент добычи невысок из-за удаленности центра давления газа.

Озари Ахвази сказал, что в связи с добычей на нефтяном месторождении Северный Азадеган в около 30 скважинах будут установлены скважинные насосы.

Официальный представитель компании отметил, что на нефтяном месторождении Арванд планируется построить завод по первичной переработке с затратами средств в размере 80 миллионов долларов. В то же время Управлением науки и технологий вложены инвестиции в размере 50 миллионов долларов в связи с производством продукции.

Озари Ахвази добавил, что ведутся работы по привлечению инвестора для строительства солнечных электростанций мощностью 15-20 мегаватт в направлении западной части реки Карун.

Отметим, что сегодня в Тегеране начала работу 2-дневная 3-я конференция Petrotech. Ожидается, что на этой конференции будет подписано 6 контрактов на производство основного оборудования в нефтяном секторе и презентовано 9 новых продуктов.

Добавим, что нефтегазовая компания Арвандан работает в подчинении Национальной нефтяной компании Ирана. В настоящее время суточный потенциал добычи сырой нефти нефтегазовой компанией Арвандан составляет 400 тыс. баррелей. Эта компания также может ежедневно добывать 7,64 миллиона кубических метров (270 миллионов кубических футов) газа.