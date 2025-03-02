Увеличилось количество пассажиров, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Компании "Иранские аэропорты".
Согласно статистике, за 10 месяцев через иранские аэропорты было перевезено 29,8 миллиона пассажиров.
За аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 27,7 миллиона пассажиров.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)
|
Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 января 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (20 марта -19 апреля)
|
2 882 662
|
2 882 487
|
2
|
2-й месяц (20 апреля – 20 мая)
|
3 110 501
|
2 903 750
|
7
|
3-й месяц (21 мая-20 июня)
|
3 169 238
|
2 858 865
|
11
|
4-й месяц (21 июня-21 июля)
|
3 077 894
|
2 742 029
|
12
|
5-й месяц (22 июля-21 августа)
|
2 989 950
|
2 590 667
|
15
|
6-й месяц (22 августа-21 сентября)
|
3 224 587
|
2 696 221
|
20
|
7-й месяц (22 сентября-21 октября)
|
2 673 737
|
2 653 253
|
1
|
8-й месяц (22 октября-20 ноября)
|
2,868,200
|
2,794,588
|
3
|
9-й месяц (21 ноября-20 декабря)
|
2,942,280
|
2,844,512
|
3
|
10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.)
|
2,861,545
|
2,833,425
|
1
|
Итого
|
29,800,594
|
27,749,797
|
7
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.