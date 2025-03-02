Увеличилось количество пассажиров, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Компании "Иранские аэропорты".

Согласно статистике, за 10 месяцев через иранские аэропорты было перевезено 29,8 миллиона пассажиров.

За аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 27,7 миллиона пассажиров.

Месяц Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 января 2024 г.) Процентное изменение 1-й месяц (20 марта -19 апреля) 2 882 662 2 882 487 2 2-й месяц (20 апреля – 20 мая) 3 110 501 2 903 750 7 3-й месяц (21 мая-20 июня) 3 169 238 2 858 865 11 4-й месяц (21 июня-21 июля) 3 077 894 2 742 029 12 5-й месяц (22 июля-21 августа) 2 989 950 2 590 667 15 6-й месяц (22 августа-21 сентября) 3 224 587 2 696 221 20 7-й месяц (22 сентября-21 октября) 2 673 737 2 653 253 1 8-й месяц (22 октября-20 ноября) 2,868,200 2,794,588 3 9-й месяц (21 ноября-20 декабря) 2,942,280 2,844,512 3 10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.) 2,861,545 2,833,425 1 Итого 29,800,594 27,749,797 7

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.