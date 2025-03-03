Тегеранская нефтеперерабатывающая компания продолжает повышать качество переработки

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта по повышению качества бензина, производимого в тегеранской нефтеперерабатывающей компании Ирана, работы завершены на 63%.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор тегеранской нефтеперерабатывающей компании Аббас Мохсени.

По его словам, работы, обозначенные в рамках данного проекта, как ожидается, будут завершены к декабрю (2025).

Мохсени добавил, что в рамках проекта качество бензина, производимого в компании, будет соответствовать стандарту Евро 5, а также будет зафиксирован рост производства бензина.

Представитель компании отметил, что в настоящее время Тегеранская нефтеперерабатывающая компания ежедневно производит 6,5 миллиона литров бензина и 14 миллионов литров дизельного топлива.

Добавим, что тегеранская нефтеперерабатывающая компания была основана в 1967 году. Эта компания имеет потенциал для ежедневной переработки 250 тысяч баррелей сырой нефти. В настоящее время помимо бензина компания ежедневно производит керосин, дизельное топливо, растворители и другие продукты. Текущий капитал компании составляет 275 триллионов риалов (около 6,55 миллиарда долларов). Банк Saderat, Иранская инвестиционная компания и Тегеранская инвестиционная компания являются основными акционерами Тегеранской нефтеперерабатывающей компании.

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