Ненефтяной экспорт через таможни провинции Исфахан сократился

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. - 18 февраля 2025 г.) экспорт ненефтяных продуктов через таможни провинции Исфахан снизился на 14% в стоимостном выражении и на 20% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. - 19 февраля 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Управления таможен провинции Исфахан Расул Кухестани.

По его словам, за 11 месяцев через таможни провинции Исфахан было экспортировано 1,69 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 1,13 млрд долларов. Кухестани добавил, что основной причиной сокращения экспорта продукции через таможни провинции Исфахан является сокращение экспорта железа, чугуна и стали на 60%.

Представитель таможни отметил, что за 11 месяцев через таможни провинции было экспортировано 683 вида продукции. Экспортируемая продукция в основном включала в себя нефтехимическую продукцию на сумму 320 миллионов долларов, изделия из железа, чугуна и стали на сумму 226 миллионов долларов, молоко и молочные продукты на сумму 138 миллионов долларов, ковры на сумму 95 миллионов долларов и медь и медные изделия на сумму 85 миллионов долларов. Через таможни провинции экспортировались в основном ненефтяные продукты на сумму 315 миллионов долларов в Пакистан, на 238 миллионов долларов в Ирак, на 140 миллионов долларов в Афганистан, на 108 миллионов долларов в ОАЭ и на 87 миллионов долларов в Турцию.

"За 11 месяцев через таможни провинции Исфахан было импортировано 165 тысяч тонн продукции на сумму 745 миллионов долларов. Импорт продукции увеличился на 8% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Кухестани.

Следует отметить, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, производимой в стране.