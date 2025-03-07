Назван объем выгрузки товаров первой необходимости в иранских портах

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 18 февраля 2025 г.) объем выгрузки импортных товаров первой необходимости (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рис, сахар и масло) в иранских портах вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 19 февраля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию портов и морского судоходства.

За 11 месяцев в портах Ирана было выгружено около 20,8 млн тонн продуктов первой необходимости.

За указанный период в Иран было ввезено 2,38 млн тонн ячменя. Это на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев объем кукурузы, ввезенной в страну через порты, составил 9,2 млн тонн, а пшеницы - 901 тыс. тонн.

За указанный период в портах страны было выгружено 5,88 млн тонн сои. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев объем выгруженного риса в портах страны составил 192 тысячи тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 88%.

За этот период в портах страны было выгружено 1,22 млн тонн сахара. Это на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выгруженного в иранских портах растительного масла составил 1,02 миллиона тонн.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 млн тонн продукции на сумму 63,6 млрд долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6%, в весовом - сократился на 2,6%.