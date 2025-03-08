Вырос объем грузоперевозок по международным направлениям через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана в международном направлении, увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 10 месяцев объем грузов, перевозимых по международным направлениям через аэропорты Ирана, составил 59 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 52 тысячи тонн грузов.

Месяц Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.) Процентное изменение Первый месяц (20 марта -19 апреля) 4 859 3 164 54 Второй месяц (20 апреля – 20 мая) 5 466 4 027 36 Третий месяц (21 мая - 20 июня) 7 021 5 969 18 Четвертый месяц (21 июня - 21 июля) 8 739 7 758 13 Пятый месяц (22 июля - 21 августа) 6 540 5 885 11 Шестой месяц (22 августа - 21 сентября) 6 903 5 958 16 Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября) 4 449 5 010 -11 Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября) 4 410 4 431 -0,4 Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря) 5 137 4 746 8 Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025) 5 570 5 090 9 Итог 59 093 52 039 14

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.