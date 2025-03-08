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Вырос объем грузоперевозок по международным направлениям через аэропорты Ирана

Экономика Материалы 8 марта 2025 07:24 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана в международном направлении, увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 10 месяцев объем грузов, перевозимых по международным направлениям через аэропорты Ирана, составил 59 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 52 тысячи тонн грузов.

Месяц

Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)

Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

Первый месяц (20 марта -19 апреля)

4 859

3 164

54

Второй месяц (20 апреля – 20 мая)

5 466

4 027

36

Третий месяц (21 мая - 20 июня)

7 021

5 969

18

Четвертый месяц (21 июня - 21 июля)

8 739

7 758

13

Пятый месяц (22 июля - 21 августа)

6 540

5 885

11

Шестой месяц (22 августа - 21 сентября)

6 903

5 958

16

Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября)

4 449

5 010

-11

Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября)

4 410

4 431

-0,4

Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря)

5 137

4 746

8

Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025)

5 570

5 090

9

Итог

59 093

52 039

14

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.

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