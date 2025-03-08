Вырос объем грузоперевозок по международным направлениям через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана в международном направлении, увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).
Согласно статистике, за 10 месяцев объем грузов, перевозимых по международным направлениям через аэропорты Ирана, составил 59 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 52 тысячи тонн грузов.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)
|
Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
Первый месяц (20 марта -19 апреля)
|
4 859
|
3 164
|
54
|
Второй месяц (20 апреля – 20 мая)
|
5 466
|
4 027
|
36
|
Третий месяц (21 мая - 20 июня)
|
7 021
|
5 969
|
18
|
Четвертый месяц (21 июня - 21 июля)
|
8 739
|
7 758
|
13
|
Пятый месяц (22 июля - 21 августа)
|
6 540
|
5 885
|
11
|
Шестой месяц (22 августа - 21 сентября)
|
6 903
|
5 958
|
16
|
Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября)
|
4 449
|
5 010
|
-11
|
Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября)
|
4 410
|
4 431
|
-0,4
|
Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря)
|
5 137
|
4 746
|
8
|
Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025)
|
5 570
|
5 090
|
9
|
Итог
|
59 093
|
52 039
|
14
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.