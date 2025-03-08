В Иране предпринимаются шаги по сокращению факельного сжигания попутного газа – президент Ирана

БАКУ /Trend/ - В Иране предпринимаются многочисленные шаги по сокращению факельного сжигания (flare gas) попутного газа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 марта в Тегеране на мероприятии, посвященном подписанию соглашений по повышению давления на иранском газовом месторождении Южный Парс.

По его словам, в провинции Хузестан, расположенной на Юго-Западе Ирана, на первом этапе до сих пор собирается 40 миллионов кубометров газа в направлении сокращения сжигания попутного газа. Планируется также ежедневно добавлять 40 миллионов кубометров попутного газа, который будет собираться в течение следующих 2-3 месяцев.

Президент Ирана добавил, что, хотя этот процесс продолжается, ожидается, что сжигание попутного газа, загрязняющего окружающую среду, в факелах будет предотвращено до 20 марта 2026 года. Таким образом, этот газ будет эффективно использоваться.

По словам Пезешкиана, в последние месяцы в стране наблюдается рост добычи сырой нефти и газа, а также производства дизельного топлива и бензина.

Отметим, что сегодня были подписаны соглашения между Национальной нефтяной компанией Ирана и местными компаниями на сумму 17 миллиардов долларов с целью повышения давления на совместном с Катаром иранском газовом месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре).

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

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