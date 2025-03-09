Объявлена цена на сырую нефть Ирана за март

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Ирана объявила цены на сырую нефть за март.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на национальную нефтяную компанию Ирана.

Согласно данным, в марте на северо-западном рынке Европы 1 баррель легкой нефти Ирана предполагается продать за 73,6 доллара США, а тяжелой сырой нефти - за 71,8 доллара США.

В сообщении добавляется, что в марте на Средиземноморском рынке 1 баррель иранской легкой нефти намечается продать за 73,7 доллара США, а тяжелой сырой нефти - за 71,6 доллара США.

Также в марте на Южноафриканском рынке 1 баррель иранской легкой нефти будет стоить 73,6 доллара США, а тяжелой — 71,8 доллара США.

На Азиатском рынке 1 баррель иранской легкой нефти в марте предполагается продать за 79,8 доллара США, а тяжелой нефти — за 77,6 доллара США.

Отметим, что 1 баррель сырой нефти стран-членов ОПЕК стоит около 80 долларов. Иран также является одной из стран-членов этой организации.

Добавим, что согласно отчету ОПЕК, в январе 2025 года добыча сырой нефти в Иране снизилась на 14 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем 2024 года и составила 3,28 миллиона баррелей.

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