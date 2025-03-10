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Названа стоимость контрактов, подписанных по проекту развития одного из месторождений Ирана

Экономика Материалы 10 марта 2025 22:51 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 8 марта была названа стоимость контрактов, подписанных между Национальной компанией Ирана и четырьмя местными подрядными компаниями, а также местоположение 7 хабов, которые будут созданы на газовом месторождении "Южный Парс" Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Между Национальной нефтяной компанией Ирана и компанией Petropars были подписаны контракты на сумму 2,4 миллиарда долларов по 1-му хабу и на сумму 2,4 миллиарда долларов по 7-му хабу.

Между Национальной нефтяной компанией и нефтяной инженерно-строительной компанией (OIEC) были подписаны контракты на сумму 2,37 миллиарда долларов по 2-му хабу и на сумму 2,49 миллиарда долларов по 5-му хабу.

С Khatam-al Anbiya Construction Headquarters были подписаны контракты на сумму 2,54 миллиарда долларов по 3-му хабу и 2,39 миллиарда долларов по 6-му хабу.

Между Национальной нефтяной компанией и компанией Mapna был подписан контракт на сумму 2,37 миллиарда долларов США по 4-му хабу.

Контракты в основном охватывают следующие фазы: первый хаб — фазы 11A, 11B, 12A и 12B месторождения; второй — фазы 3, 15, 16 и 21; третий — фазы 1, 5, 17 и 18; четвертый — фазы 6, 19C, 19AB и 20.

В рамках контрактов пятый хаб будет охватывать фазы 10, 13AC, 13BD и 14AC, шестой — фазы 11, 14BD, 22-24A и 23-24B; седьмой — фазы 4, 7, 8 и 9.

В сообщении говорится, что газовое месторождение "Южный Парс" составляет 7 процентов мировых газовых запасов, 50 процентов газовых запасов Ирана, 75 процентов газодобычи Ирана и 40 процентов производства бензина в стране.

Отметим, что сегодня были подписаны соглашения между Национальной нефтяной компанией Ирана и местными компаниями на сумму 17 миллиардов долларов с целью повышения давления на совместном с Катаром иранском газовом месторождении "Южный Парс".

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.

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