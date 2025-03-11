Назван объем средств, необходимых на работы по увеличению добычи газа в Иране

БАКУ /Trend/ - Ирану требуется в среднем 19 миллиардов долларов в год, чтобы увеличить добычу газа до 1,34 миллиарда кубометров в день.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсун Пакнеджад 8 марта в Тегеране на мероприятии, посвященном подписанию соглашений по повышению давления на иранском газовом месторождении Южный Парс.

Он отметил, что по оценкам экспертов, расходы для сохранения и увеличения добычи газа составят около 75 миллиардов долларов.

По его словам, из них 53 миллиарда долларов планируется потратить на разработку новых газовых месторождений, а 22 миллиарда долларов - в рамках проектов, связанных с сохранением добычи газа.

"В связи с этим министерство нефти Ирана использует все возможности, включая привлечение средств Национального фонда развития, Инвестиционного фонда энергетической промышленности и других источников", - сказал он.

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.