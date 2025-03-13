Иран предпринимает шаги для предотвращения сокращения добычи на одном из газовых месторождений

БАКУ /Trend/ - Иран предпринимает шаги для предотвращения сокращения добычи на газовом месторождении Южный Парс, совместном газовом месторождении с Катаром.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсун Пакнеджад в Тегеране на мероприятии, посвященном подписанию соглашений по повышению давления на иранском газовом месторождении Южный Парс.

По его словам, согласно расчетам, с 2028 года добыча Ирана с газового месторождения Южный Парс в целом сократится до одной фазы, а с 2030 года - до 1,5 фазы.

Пакнеджад отметил, что 40 процентов бензина, производимого в Иране, обеспечивается через газовое месторождение Южный Парс (газовый конденсат).

"Нехватка бензина в стране может обостриться, если не будут предприняты шаги в рамках проекта по повышению давления на газовом месторождении Южный Парс", - подчеркнул он.

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.