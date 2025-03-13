Назван объем экспорта продукции через таможню иранской провинции Зенджан

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -18 февраля 2025) через таможню провинции Зенджан на западе Ирана было экспортировано 540 тысяч тонн продукции на сумму 195 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Зенджан Зейнулабидин Гянджханлу местным СМИ.

По его словам, за 11 месяцев экспорт продукции через таможню провинции Зенджан вырос на 26% в стоимостном выражении и снизился на 8% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023-19 февраля 2024).

Гянджханлу добавил, что через таможню провинции Зенджан продукция экспортировалась в основном в Турцию, Ирак и ОАЭ. В основном экспортировались цинковые слитки, трансформаторы, металлические изделия.

Представитель таможни сообщил, что за 11 месяцев через таможню провинции было импортировано 207 тысяч тонн продукции на сумму 422 миллионов долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 15% в стоимостном выражении и на 2% в весовом.

"Через таможню провинции Зенджан импортировалось оборудование и расходные материалы, а также другие товары. Продукция в основном импортировалась из Турции, ОАЭ и Германии", - сказал он.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в стоимостном выражении и на 12,6% в весовом.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 млн тонн продукции на сумму 63,6 млрд долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6%, в весовом-снизился на 2,6%.