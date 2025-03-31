Увеличилось количество пассажиров, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого иранского года (с 20 марта 2024 г. по 18 февраля 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 21 марта 2023 г. по 19 февраля 2024 г.).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).
Согласно статистике, за 11 месяцев пассажиропоток по международным направлениям через иранские аэропорты составил около 3,5 миллиона человек. В то время как за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено около 2,92 миллиона пассажиров.
|
Месяц
|
с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.
|
с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля)
|
261 226
|
163 029
|
60
|
2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая)
|
295 930
|
208 284
|
42
|
3-й месяц (с 21 мая по 20 июня)
|
392 534
|
309 887
|
27
|
4-й месяц (21 июня - 21 июля)
|
426 057
|
358 183
|
19
|
5-й месяц (с 22 июля по 21 августа)
|
379 919
|
312 212
|
22
|
6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября)
|
389 607
|
340 568
|
14
|
7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября)
|
238 580
|
256 545
|
-7
|
8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября)
|
231 472
|
219 976
|
5
|
9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря)
|
270 290
|
234 038
|
15
|
10-й месяц (с 21 декабря 2024 по19 января 2025)
|
290 398
|
247 612
|
17
|
11-й месяц (с 20 января по 18 февраля)
|
320 845
|
265 951
|
21
|
Итог
|
3 496 858
|
2 916 285
|
20
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта, из которых 14 - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.