Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Экономика

Увеличилось количество пассажиров, перевозимых через иранские аэропорты

Экономика Материалы 31 марта 2025 03:07 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого иранского года (с 20 марта 2024 г. по 18 февраля 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 21 марта 2023 г. по 19 февраля 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 11 месяцев пассажиропоток по международным направлениям через иранские аэропорты составил около 3,5 миллиона человек. В то время как за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено около 2,92 миллиона пассажиров.

Месяц

с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.

с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.

Процентное изменение

1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля)

261 226

163 029

60

2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая)

295 930

208 284

42

3-й месяц (с 21 мая по 20 июня)

392 534

309 887

27

4-й месяц (21 июня - 21 июля)

426 057

358 183

19

5-й месяц (с 22 июля по 21 августа)

379 919

312 212

22

6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября)

389 607

340 568

14

7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября)

238 580

256 545

-7

8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября)

231 472

219 976

5

9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря)

270 290

234 038

15

10-й месяц (с 21 декабря 2024 по19 января 2025)

290 398

247 612

17

11-й месяц (с 20 января по 18 февраля)

320 845

265 951

21

Итог

3 496 858

2 916 285

20

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта, из которых 14 - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости