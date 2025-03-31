Увеличилось количество пассажиров, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого иранского года (с 20 марта 2024 г. по 18 февраля 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 21 марта 2023 г. по 19 февраля 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 11 месяцев пассажиропоток по международным направлениям через иранские аэропорты составил около 3,5 миллиона человек. В то время как за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено около 2,92 миллиона пассажиров.

Месяц с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г. с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г. Процентное изменение 1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля) 261 226 163 029 60 2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая) 295 930 208 284 42 3-й месяц (с 21 мая по 20 июня) 392 534 309 887 27 4-й месяц (21 июня - 21 июля) 426 057 358 183 19 5-й месяц (с 22 июля по 21 августа) 379 919 312 212 22 6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября) 389 607 340 568 14 7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября) 238 580 256 545 -7 8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября) 231 472 219 976 5 9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря) 270 290 234 038 15 10-й месяц (с 21 декабря 2024 по19 января 2025) 290 398 247 612 17 11-й месяц (с 20 января по 18 февраля) 320 845 265 951 21 Итог 3 496 858 2 916 285 20

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта, из которых 14 - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.