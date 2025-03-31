Назван объем экспорта ненефтяной продукции из иранской провинции Зенджан

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) объем экспорта ненефтяной продукции из провинции Зенджан на западе Ирана, составил 211 тысяч тонн на сумму 613 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Зенджан Зейнулабидин Гянджханлу местным СМИ.

По его словам, в прошлом году объем экспорта ненефтяных продуктов из провинции Зенджан вырос на 31 процент в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) и снизился на 10 процентов по весу.

Из провинции в основном экспортировались цинковые слитки, трансформаторы и бумага. Продукция экспортировалась в основном в Турцию, Ирак и ОАЭ.

Представитель Таможенного управления отметил, что в прошлом году в иранскую провинцию Зенджан было импортировано 235 тысяч тонн продукции на сумму 477 миллионов долларов. Объем импорта продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 12 процентов, а в весовом - вырос на 1 процент.

Гянджханлу добавил, что в основном в провинцию импортировалось оборудование, сырье. Продукция в основном импортировалась из Турции, ОАЭ и Германии.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Объем экспорта ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19 процентов в стоимостном выражении и на 12,6 процента в весовом.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 миллионов тонн продукции на сумму 63,6 миллиарда долларов. Объем импорта продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6 процента, а в весовом - снизился на 2,6 процента.