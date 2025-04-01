Иран и Туркменистан планируют увеличить грузоперевозки и транзит

БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Туркменистаном состоялся обмен мнениями о дорожной карте сотрудничества двух стран по увеличению объемов транзита и грузоперевозок до 20 миллионов тонн в год.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно информации, 28 марта в столице Туркменистана городе Ашхабад министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг встретилась и провела переговоры с министром транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметханом Чакиевым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с увеличением транзитных и грузовых перевозок по суше и железной дороге между Ираном и Туркменистаном, а также изучались возможности грузовых перевозок через иранский пограничный терминал Лотфабад.

Министры двух стран провели переговоры о пошлинах на грузоперевозки, их снижении, упрощении движения на автомагистралях двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями об организации воздушных рейсов между городами двух стран с целью перевозки пассажиров, об увеличении количества доступных воздушных рейсов.

На встрече также было особо отмечено сотрудничество двух стран в рамках TRACECA.

Отметим, что между Ираном и Туркменистаном в краткосрочной перспективе поставлена цель увеличить транзит и грузоперевозки по железной дороге до 10 миллионов тонн к концу 2027 года.