В Иране подорожали золотые монеты

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Иране золотая монета Бахар-е-Азади (Bahar Azadi coin) нового образца (чеканится с 1991 года) была продана за 1,03 миллион риалов (около 1805 долларов США).

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информационном портале Иранской ювелирной ассоциации (Iran Jewellery Association).

Для сравнения, 27 марта на иранском рынке эта же золотая монета продавалась по цене 990 миллион риалов (около 1735 долларов США).

Отметим, что 31 мая 2024 года Центральный банк Ирана перешел на систему плавающего обменного курса в отношении иностранной валюты. Исходя из этого, происходит изменение цен.

Одна золотая монета Бахар-е-Азади старого образца была продана за 950 миллионов риалов (около 1665 долларов).

Золотая монета номиналом "половина" была продана примерно за 650 миллионов риалов (около 1039 долларов), а номиналом "четверть" - за 350 миллионов риалов (около 613 долларов).

Один грамм 18-каратного золота был продан за 83,3 миллиона риалов (около 146 долларов США).

Также отметим, что после победы Исламской революции в Иране (1979 г.) Центральный банк Ирана начал чеканку золотых монеты под названием Бахар-е-Азади (Весна свободы) и продает ее оптом и в розницу. Золотые монеты старого образца чеканились с 1979 по 1991 год, после чего начали чеканиться золотые монеты нового образца.