Центральный банк Ирана назвал объем средств, выделенных на импорт продукции

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) Центральный банк Ирана предоставил иностранную валюту на сумму 66,8 миллиарда долларов для обеспечения различных видов продукции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно информации, в прошлом году для импорта товаров первой необходимости и лекарственных препаратов было предоставлено иностранной валюты на сумму около 14,2 миллиарда долларов. Так, на импорт необходимой и сельскохозяйственной продукции (пшеницы, масличных культур, кормов для животных и др.) было выделено 11 миллиардов долларов, на импорт лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей - 3,15 миллиарда долларов.

Для торговли и импорта другой продукции были введены валютные гарантии на сумму 51,3 миллиарда долларов.

Кроме того, по различным услугам предоставлены средства на сумму 1,28 миллиарда долларов.

Добавим, что согласно статистике таможенного управления Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 миллионов тонн продукции на сумму 63,6 миллиарда долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6 процента, в весовом - снизился на 2,6 процента.